Nallıhan Belediyesince, bir engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
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Nallıhan Belediyesince, bir engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Nallıhan Belediyesince, bir engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede yaşayan bir bedensel engelliye, belediye tarafından satın alınan akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede yaşayan bir bedensel engelliye, belediye tarafından satın alınan akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, bedensel engelli Erdoğan Rüzgar'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, belediye tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye Rüzgar'a verildi.

Erdoğan Rüzgar, Öntaş ve Selvi'ye teşekkür ederek, "Ramazan Bayramı'ndan önce bana bayram sevinci yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Öntaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Yaptığımız çalışma ve hizmetlerle gönüllerde ve dualarda kalmak tek emelimiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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