Nallıhan Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mahalle muhtarları aracılığıyla ilçe sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mahalle muhtarları aracılığıyla ilçe sakinlerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, bir araya geldiği mahalle muhtarlarına vatandaşlara dağıtılmak üzere paketler halinde maskeler verdi.

Selvi, muhtarlar aracılığıyla en ücra köşedeki mahalledeki vatandaşa maske ulaştırmış olduklarını belirterek, "Maskeler ücretsizdir. Böylece vatandaşlarımızın korunmasına vesile oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Koronavirüs salgınına karşı belediye olarak çok titiz çalışma yürüttüklerini ifade eden Selvi, şunları kaydetti:

"Alınan önlemleri hayata geçirdik. Muhtarlarımızın önerileri akabinde de birkaç kez mahallelerde dezenfekte çalışmasında bulunduk. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz ve kurallara da mutlaka uymaları tavsiyesinde bulunuyoruz."

Kaynak: AA