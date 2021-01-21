Nallıhan Belediyesi sokak hayvanları için barınak yapacak
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Nallıhan Belediyesi sokak hayvanları için barınak yapacak

21.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:10
Nallıhan Belediyesi sokak hayvanları için barınak yapacak

Nallıhan Belediyesinin sokak hayvanları için barınak inşa edeceği bildirildi.

Nallıhan Belediyesinin sokak hayvanları için barınak inşa edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine, vatandaşların da talebi üzerine barınak yapma kararı alındığını belirtti.

Hazırlıklara başlandığını aktaran Selvi, örnek bir proje ortaya koymayı istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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