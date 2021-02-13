Nallıhan Belediyesi Sarıyar Mahallesi'nde kaldırım çalışmasını hızlandırdı

Nallıhan Selediyesinin, Sarıyar Mahallesi'nde kaldırım ve bordur taşı döşeme çalışmalarını hızlandırdığını bildirildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski beldelerden Sarıyar Mahallesi'nde Afet Konutlarının bulunduğu alanda yolların asfaltla kaplanmasının ardından sokak aralarında kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Sarıyar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, taşra mahallelerine ağırlık verdiklerini, bu kapsamda köy konağı tadilatı, yeni ekmek fırınları yapımı, köy içi ve park düzenlemeleri ile mahallelerin güzelleşmesi yönünde de çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak