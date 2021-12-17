Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi Nallıhan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için araç filosunu güçlendiriyor. Karla mücadele kapsamında araç filosuna dahil edilen kar küreme ve tuzlama aracı, 3 tonluk yama silindir ve Jcb 3cx Kazıcı Yükleyici araç Nallıhan Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Daha önce belediye araç filosuna kattığı araçlarla belediye hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştıran Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, son olarak 3 adet yeni iş makinasını belediye bünyesine kattı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, iş makinalarının ilçemize kazandırılmasında büyük katkısı olan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan'a, Bölge Milletvekillerimize, AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'a, İlçe Başkanımız Sayın Ertunç Güngör'e ve emeği geçen herkese Nallıhan halkımız adına teşekkür etti.

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