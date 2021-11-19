Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiNallıhan Belediyesi, bereketli topraklarımızda 'Kalkınma Kırsalda Başlar' düşüncesiyle çiftçilik yapan, üretime katkı koyan vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Üretimine ve dikimine teşvik etmek amacı ile çiftçilerimize 80 bin adet intermedia, 211 bin adet angustifolia, toplamda 291 bin adet lavanta fidesi desteği sağladık.

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