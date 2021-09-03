Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBaşkent Doğalgaz Yatırım ve İşletme Direktörü Faruk Coşkun, Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru ve Şehir Plancısı Merve Aslan, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBaşkent Doğalgaz Yatırım ve İşletme Direktörü Faruk Coşkun, Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru ve Şehir Plancısı Merve Aslan, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı ziyaret etti. İlçemizde doğalgaz depolama tesisinin yer tespiti için sahada incelemelerde bulunuldu. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş en kısa sürede doğalgaz çalışmalarının başlanılacağı müjdesini verdi. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş ilçemize doğalgazın kazandırılmasında üstün gayretlerinden ve desteklerinden dolayı Ankara Milletvekillerimiz Sn. Asuman Erdoğan, Sn. Zeynep Yıldız, Sn. Nevzat Ceylan, Sn. Hacı Turan, Sn. Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanımız Sn. Hakan Han Özcan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre