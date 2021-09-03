Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş "Bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Biz de bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız. Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla Yaradan'ımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Kurban Bayramı'nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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