Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiTürkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiTürkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret ettiler. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret ederek ilçemizde yapılacak yatırımlar ve projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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