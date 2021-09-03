Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce ilçemiz kırsalında farklı üretim alanları yaratmak, lavanta yağı üretimini sağlamak ve üreticilerimize farklı konseptlerde ürün yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla lavanta fidesi desteği sağlanmıştır.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce ilçemiz kırsalında farklı üretim alanları yaratmak, lavanta yağı üretimini sağlamak ve üreticilerimize farklı konseptlerde ürün yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla lavanta fidesi desteği sağlanmıştır. Bu amaçla belediyemiz, içinde arı yetiştiricilerinde bulunduğu 18 üreticimize 115 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde 25 katkı paylı dağıtılan lavanta fideleri bölgemizde yepyeni bir üretim sahası oluşturacak. Lavanta dağıtımı programına; Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, Başkan Yardımcımız Serhat Selvi, Belediye meclis üyelerimiz, Belediye personelimiz, üreticilerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre