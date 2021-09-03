Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nallıhan Kaymakamlığı'na atanan Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nallıhan Kaymakamlığı'na atanan Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti. Yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkanımız İsmail Öntaş, nazik ziyaretleri için Kaymakam Ergün Baysal'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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