Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Belediyemize çöp toplama aracı hibe edildi.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Belediyemize çöp toplama aracı hibe edildi. Teslim alınan çöp toplama aracı ile Belediyemiz tarafından alınan Ford Tourneo Courier, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personelinin katıldığı törenle dualarla araç filosuna alındı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, hemşehrilerimize daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Belediyemize hibe edilen çöp toplama aracımızı teslim aldık. Her şey daha temiz ve daha yeşil bir Nallıhan için. Mercedes Actros 1832 marka çöp toplama aracımızı girişimlerimiz sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe desteği ile İlçemize kazandırdık. Aracımızın İlçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan 'a, Bölge Milletvekillerimize, AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan. 'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Finansman Dairesi Başkanı Sayın Nihat Yaman'a, Özel Kalem Müdürü Sayın Burak Demiralp'a ve emeği geçen herkese Nallıhan halkımız adına çok teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Münir Özkul
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 07:56:07. #1.16#

title