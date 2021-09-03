Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Belediyemize çöp toplama aracı hibe edildi.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Belediyemize çöp toplama aracı hibe edildi. Teslim alınan çöp toplama aracı ile Belediyemiz tarafından alınan Ford Tourneo Courier, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personelinin katıldığı törenle dualarla araç filosuna alındı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, hemşehrilerimize daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Belediyemize hibe edilen çöp toplama aracımızı teslim aldık. Her şey daha temiz ve daha yeşil bir Nallıhan için. Mercedes Actros 1832 marka çöp toplama aracımızı girişimlerimiz sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe desteği ile İlçemize kazandırdık. Aracımızın İlçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan 'a, Bölge Milletvekillerimize, AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan. 'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Finansman Dairesi Başkanı Sayın Nihat Yaman'a, Özel Kalem Müdürü Sayın Burak Demiralp'a ve emeği geçen herkese Nallıhan halkımız adına çok teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre