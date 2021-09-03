Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiNallıhan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Geleceğe Nefes Ol" projesine tam destek veriyor.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiNallıhan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Geleceğe Nefes Ol" projesine tam destek veriyor. Ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla yürütülen proje kapsamında ilçemizde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Fidan dikimi etkinliğine; İlçe Kaymakamımız Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Daire Amirleri ve Vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre