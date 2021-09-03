Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş Miraç Kandili vesilesi ile mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş Miraç Kandili vesilesi ile mesaj yayımladı. Mesajında "İnsanlık aleminin salgın hastalıklar, savaş ve türlü felaketlerle sınandığı bu mübarek günde Yüce Allah'tan Ülkemize, İslam Alemi ve bütün insanlığa sağlık sıhhat getirmesini temenni ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidretü'l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden 'Miraç', Hz. Peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür. Bu mübarek yolcukta peygamberimiz, insanlığın kurtuluşu için müjdelerde bulunmuştur. Ona bu yolculukta bildirilen ilahi öğretilerin yaşamımıza rehber olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek geceden en azami şekilde istifade ederek ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalıktan kurtulması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Nallıhanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını ve tüm insanlığı tehdit eden salgın musibetinden kurtulmayı temenni ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre