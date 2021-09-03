Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş Miraç Kandili vesilesi ile mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş Miraç Kandili vesilesi ile mesaj yayımladı. Mesajında "İnsanlık aleminin salgın hastalıklar, savaş ve türlü felaketlerle sınandığı bu mübarek günde Yüce Allah'tan Ülkemize, İslam Alemi ve bütün insanlığa sağlık sıhhat getirmesini temenni ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidretü'l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden 'Miraç', Hz. Peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür. Bu mübarek yolcukta peygamberimiz, insanlığın kurtuluşu için müjdelerde bulunmuştur. Ona bu yolculukta bildirilen ilahi öğretilerin yaşamımıza rehber olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek geceden en azami şekilde istifade ederek ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalıktan kurtulması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Nallıhanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını ve tüm insanlığı tehdit eden salgın musibetinden kurtulmayı temenni ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Emine Erdoğan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Umut Meraş Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 07:59:40. #1.14#

title