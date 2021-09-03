Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaib Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaib Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Başkanımız mesajında, "Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği üç aylara ve Regaib Kandil'ine bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için bize sunulan bu lütuflu gecelerde ellerimizi açarak Rabbimize yönelmeliyiz. Kalbimizdeki merhamet ve şefkat duygularının farkına vararak samimi bir kalple dualar etmeliyiz. Gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan bu günlerin milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan diler, ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Regaib Kandil'ini tebrik ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre

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