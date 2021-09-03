Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum geleceğin güçlü Nallıhan'ı için yapılacak yatırımları istişare ederek incelemelerde bulunmak üzere Nallıhan'a geldi.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum geleceğin güçlü Nallıhan'ı için yapılacak yatırımları istişare ederek incelemelerde bulunmak üzere Nallıhan'a geldi. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş; "Nallıhanımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak üzere yeni projelerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz". Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Bakan Yardımcılarımız Sayın Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar, Ankara Milletvekillerimiz Sayın Zeynep Yıldız, Sayın Asuman Erdoğan, Sayın Nevzat Ceylan, Sayın Hacı Turan, Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanı Sayın Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Sayın İlker Oymaağaç, Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncer Kaplan, Özel Kalem Müdürü Sayın Burak Demiralp, Bakan Danışmanları Sayın Hava Yıldırım, Sayın Mehmet Akif Küçükdağ, Ak Parti Ankara İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sayın Ömer Faruk İslam, Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Hatice Çakmak, Ekonomi İşleri Başkanı sayın Çağlar Kaya, TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük, Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan Büyükuzun, Altyapı ve Kentsel dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Vedad Gürgen, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Eyyüp Karahan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü M. Ali Kahraman, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi Kızık, Mekansal Planlama Genel Müdürü Sayın Y. Erdal Kayapınar ve Ankara İl Müdürü Sayın Ahmet Bektaş'ı ilçemizde misafir ettik. İlçemiz ve projelerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunularak esnaf ve vatandaşlarımız ziyaret edildi. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, İlçemiz proje ve yatırımlarına güçlü destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sayın Milletvekillerimize ve Bakanlık Bürokratlarımıza teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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