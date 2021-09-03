Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiCumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümünde ilçemiz Cumhuriyet Meydanında Atatürk'ü Anma programı düzenlendi.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiCumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümünde ilçemiz Cumhuriyet Meydanında Atatürk'ü Anma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene; İlçe Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcımız Serhat Selvi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 09. 05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Ayhan Sümer Kültür Merkezinde Sakarya Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği program ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre