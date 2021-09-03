Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Nallıhan'a Millet Bahçesi kazandırmak için kolları sıvadı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Nallıhan'a Millet Bahçesi kazandırmak için kolları sıvadı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, 24 bin metrekarelik alana yapılması planlanan Nallıhan Millet Bahçesi için İller Bankası Proje Dairesi Başkanı Murat Karaçam, Üstyapı Proje Müdürü Gülay İpek, Teknik Uzman Arzu Göçer ve İller Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü çalışanları ile birlikte Belediyemiz personellerince saha etüdü gerçekleştirerek teknik incelemelerde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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