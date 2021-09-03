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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi"Bütün İslam alemi olarak birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun bir şekilde yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi"Bütün İslam alemi olarak birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının en yoğun bir şekilde yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birçok güzel duygunun birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Nallıhanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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