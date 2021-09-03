Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcımız Serhat Selvi, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, Ak Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Uluhan mahallemizde yapımı tamamlanan...

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcımız Serhat Selvi, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, Ak Parti Nallıhan İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Uluhan mahallemizde yapımı tamamlanan köy konağı, imam evini ziyaret etti. Uluhan mahallesi sakinleriyle buluşan Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, talep ve önerileri yerinde dinledi. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, Uluhan mahallemizde belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, bu konuda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini ifade etti. Öte yandan Uluhan mahallesi muhtarı Hasan Armağan, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre