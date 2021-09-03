Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi"Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi"Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu gece, lütfu bol, esenliğin hakim olduğu nurlu gecelerden biridir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi'nin getirdiği esenlik ve selametin insanlığa ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek hemşehrilerimizin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini tebrik ediyorum. "

Kaynak: Habermetre