Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti. İlçemizin güncel konularının konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız İsmail Öntaş, AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Asuman Erdoğan'ı Nallıhan Belediyesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek ilçemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan ise Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'a kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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