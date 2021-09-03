Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Vali Yardımcımız Sn. Dr. Ayhan Özkan, İlçe Kaymakamımız Sn. Ergün Baysal ve Ankara İl Tarım Müdürü Sn. Bülent Korkmaz, Belediye Başkanımız Sn. İsmail Öntaş'ı Makamında ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Vali Yardımcımız Sn. Dr. Ayhan Özkan, İlçe Kaymakamımız Sn. Ergün Baysal ve Ankara İl Tarım Müdürü Sn. Bülent Korkmaz, Belediye Başkanımız Sn. İsmail Öntaş'ı Makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Belediyemiz çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Yardımcımız Sn. Dr. Ayhan Özkan'a bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre