Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve İstiklal Marşı'nın Kabul Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve İstiklal Marşı'nın Kabul Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. "İstiklal Marşımız, Milletimizin vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin tüm dünyaya ispatıdır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy milli mücadele döneminde İstiklal Marşımıza 'Korkma' diyerek başlamış ve mücadele için cesaret vermiştir. İstiklal şairimizin yazmış olduğu bu eserin içerisinde kullandığı her bir kelime ve ifade o dönemden bugüne yüz yıl boyunca milletimize yol gösterici olmuştur. Aziz Milletimiz Merhum Akif'in öğretilerini her türlü milli konuda bir öğreti olarak dinlemiştir. Bugün bizlerde medeniyet yarışında daha üst sıralara nasıl geliriz, bunun mücadelesini vermeliyiz. Bizler bugün şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Milletimizin, birlik ve beraberlik içinde güzel bir geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdüreceğine olan inancımla; 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. "

Kaynak: Habermetre