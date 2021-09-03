Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. "Her şart ve koşullarda mesleğini icra eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, istikbalimizin mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine rehberlik ederken onlara aynı zamanda yön verir. Bilimin ışığında akılcı, sorgulayıcı yaklaşımlarla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde aktif rol oynayan öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanı verildiği bugünde tüm eğitim camiasına şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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