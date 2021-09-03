Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiUlaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, ilçemizi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiUlaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, ilçemizi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçemizi ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu AK Parti Ankara Milletvekillerimiz, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş, Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanımız Ertunç Güngör, Belediye Başkan Yardımcımız Serhat Selvi, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Belediye personelimiz karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ilk olarak Belediyemizi, ardından Ak Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretler sonrası şantiye alanında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, son 18 yılda ülkenin büyük bir atılım içinde olduğunu belirterek, "6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık. 18 yıl Önce 50 kilometre tünel uzunluğumuz varken 600 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Uydularımızı bir bir uzaya fırlatıyoruz. Orada da gücümüzü ve varlığımızı tüm dünyaya hissettiriyoruz. Sırf yaptığımız 28 bin kilometrelik bölünmüş yollar, yıllık 18 Milyar TL. yakıttan zamandan kazancımız oldu. Kaza istatistiklerine bakıldığında 28 bin kilometrenin karşılığında binlerce kazayı önledik, canı kurtardık. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Dünya ölçeğinde en kaliteli ulaştırma ve altyapı projelerini yapıyoruz" dedi. "İnşallah bu projeyle Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan'a büyük değer kazandıracak"Projelerin artarak devam edeceğini bildiren Bakanımız, "Nallıhan Yaban hayatını koruma alanındayız. 179 farklı kuş türü yaşıyor burada. Arkamızda görünen tünel Nallıhan Ankara yolunun bir uzantısı. Bulunduğumuz proje, Ankara, Yenikent, Ayaş Beypazarı Nallıhan yolu. Toplamda 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. 5 kilometresinde bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Kalan 23 kilometrelik bölünmüş olmayan kısım. Bunun kararını verdik ihale süreci başladı. Bu yolu da en kısa zamanda Ankaralılara buluşturacağız. Bin 262 metre uzunluğunda ve devamında 270 metre uzunluğunda tünel ve köprüden oluşuyor. Bu tüneli yapmadan önce bölünmüş yol olarak buraya geçilebilirdi ama Kuş Cenneti'ni korumak için bu tünel yapılıyor, inşallah bu projeyle Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan'a büyük değer kazandıracak. Burası Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Buradaki köprü ve tünel imalatlarını inşallah 2021 yılı sonu içinde tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrenin de ihalesini yaptıktan sonra Ankara Nallıhan arası inşallah konforlu ve güvenli yola kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre