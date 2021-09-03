Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş mesajında, gelecek 2021 yılının ülkemiz başta olmak üzere Nallıhan'ımıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yüce rabbimden en kısa sürede Koronavirüs'ün bitmesini niyaz ediyorum" dedi. Başkanımız İsmail Öntaş mesajının devamında "2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilk günkü heyecanımızla ilçemizin geleceğini inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılında da Nallıhan'ımızda birçok yeni hizmetleri hayata geçirerek projelerle dolu bir yıl hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Nallıhan'da tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele vererek, Nallıhan'ımızı daha üst noktalara çıkarmak için büyük bir şevkle ve azimle mücadele vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Münir Özkul
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 07:55:55. #1.16#

title