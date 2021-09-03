Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş mesajında, gelecek 2021 yılının ülkemiz başta olmak üzere Nallıhan'ımıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yüce rabbimden en kısa sürede Koronavirüs'ün bitmesini niyaz ediyorum" dedi. Başkanımız İsmail Öntaş mesajının devamında "2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilk günkü heyecanımızla ilçemizin geleceğini inşa etmek için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılında da Nallıhan'ımızda birçok yeni hizmetleri hayata geçirerek projelerle dolu bir yıl hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Nallıhan'da tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele vererek, Nallıhan'ımızı daha üst noktalara çıkarmak için büyük bir şevkle ve azimle mücadele vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre