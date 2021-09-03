Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş mesajında; "Şüphesiz Peygamber efendimiz (s. a. v)'in kutlu doğumu insanlık tarihinin en önemli olaylarındandır.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş mesajında; "Şüphesiz Peygamber efendimiz (s. a. v)'in kutlu doğumu insanlık tarihinin en önemli olaylarındandır. Peygamber efendimizin ilahi sevgiye ulaştıran bir rehber olduğunu vurgularken İnancımızın ve ibadetlerimizin temelinde sevgi daima ön plandadır. Allah'a imanımız da sevginin eseridir. Bu sevme eylemi dilde kalmadığı gönülde karşılık bulduğu zaman bir anlam taşır. Bizim için bir lütuf olan Hz. Peygamber (s. a. v. )'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmanın yanında Onu samimiyetle sevmeli Onun sünnetini öğrenerek kendimize rehber edinmeliyiz. Bununla beraber Onun ahlak ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman Onun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz. Her yıl kutlanan bu anlamlı günde Müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Onu anmak ve onu anlamak bütün insanlığın aramış olduğu huzur ve barışın adalet ve sevginin temel adresidir. Bu gece eller semaya kalkar yürekler yaratana onun için açılır. " ifadelerini kullandı. Bu vesile ile Tüm İslam lemi'nin ve Nallıhanlı Hemşerilerimin Mevlid Kandilini en içten dileklerimle tebrik eder; ülkemize, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ederim.

Kaynak: Habermetre