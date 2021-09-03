Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "İlçemizde yapacağımız yatırımlar üzerine bakanımızla bir araya geldik. Nallıhan'ımızla ilgili başta ulaşım olmak üzere birçok konu hakkında istişarelerde bulunduk. Yaptığımız görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un kendi bakanlığı ile ilgili ilçemizdeki bütün sorunları masaya yatırmış olduk. Nallıhan'ın gelişimine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden sayın bakanımıza ilçemize olan bu yaklaşımı sebebiyle çok teşekkür ediyorum dedi. "

Kaynak: Habermetre