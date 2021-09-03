Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Ak Parti Ankara Milletvekilimiz Sn. Nevzat Ceylan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Ak Parti Ankara Milletvekilimiz Sn. Nevzat Ceylan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Nallıhan'a kazandırılacak yatırımlar ve devam eden projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımıza, bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi, Nallıhan'ımıza karşı pozitif tutumları ve projelerimize vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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