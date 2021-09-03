Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Valimiz Vasip Şahin, Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş ile birlikte Nallıhan'da Yeşilyurt ve Belenören Mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Valimiz Vasip Şahin, Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş ile birlikte Nallıhan'da Yeşilyurt ve Belenören Mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangın alanında incelemelerde bulundu. Valimiz Vasip Şahin, dün akşamdan bu yana devam eden yangının çok büyük bir oranda kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopterleri ve uçağı sürekli sefer yapıyorlar. Neredeyse 80'e yakın arazözümüz, 20'nin üzerinde onlara lojistik destek sağlayan, su sağlayan tankerimiz, greyderden dozerine kadar çok sayıda iş makinesi şu anda çalışmaları sürdürüyor. 350 işçi ve çevreden gönüllü ve köylü vatandaşlarımızın da dahil olduğu ciddi bir insan gücüyle birlikte söndürme çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zamanda soğutma ve söndürme çalışmaları tamamlanır" dedi. Ankara Valimiz Vasip Şahin, bir daha böyle bir yangınla karşılaşılmamasını dileyerek, "Onun için vatandaşlarımıza da sürekli çağrıda bulunuyoruz; özellikle orman alanları yangınlarında çok daha dikkatli olunması ve yangınların sebebi olan piknik gibi faaliyetlerden izin verilen alanların dışında kaçınılması gerekiyor. Burada kurumlar arası çok güzel bir iş birliği var. Çevre illerden de arazöz ve iş makinesi noktasında ekipler geldi. En az 5 helikopter çalıştı şu anda 1 uçağımız çalışıyor. İhtiyaç doğrultusunda bu sayı artabilir" diye konuştu. Ankara Valimiz Vasip Şahin, bölge bölge yaygın bir yangın görüntüsü oluştuğunu belirterek, zarar gören alanın teknik çalışmadan sonra netleşeceğini kaydetti. Valimiz, yangın başlar başlamaz önce yerleşim yerlerine tehdidinin ne boyutta olduğunun değerlendirildiğini ifade ederek, "Tedbirler alındı; ama oralara sirayet etme noktasında bir tehdit riski yok. Bu yangının oralara sirayet etme durumu olsaydı onları da hiç tereddütsüz tahliye edecektik" ifadelerini kullandı. Valimiz Vasip Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili ellerinde şu anda bilginin olmadığını, şu anda can ve mal kaybının da bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: Habermetre