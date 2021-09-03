Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. "Aziz milletimiz şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, 'Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi Oluruz' düsturuyla büyük mücadeleler vermiştir. Vatan sevgisinin sembolü olan Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Gazilerimiz, Büyük Türk Milletinin ve aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, milletimizin gururu, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan temsilcileridir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş mücadelesindeki önderliğinden dolayı Gazi unvanı verilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum".

Kaynak: Habermetre

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