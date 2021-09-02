Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz tarafından 2019 yılında lavanta fidesi dağıtımıyla başlayan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği artık ürün alma aşamasına ulaşmıştır.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz tarafından 2019 yılında lavanta fidesi dağıtımıyla başlayan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği artık ürün alma aşamasına ulaşmıştır. Belediyemiz, çiftçilerimizin ürettikleri lavanta çiçeklerini değerlendirebilmesi ve katma değeri olan ürüne dönüştürebilmesi için bir adım daha attı. Bu amaçla distilasyon yöntemi ile lavanta yağı çıkarılması için, ilçemizde yaygın olarak lavanta üretimi yapılan Çalıcaalan ve Belenören Mahallemize 2 adet distilasyon ünitesini kurarak lavanta yağı üretimini başlattı. İlk lavanta yağımızı Çalıcaalan Mahallemizdeki tesisimizde elde ettik. Tesislerimizin Nallıhanımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak: Habermetre