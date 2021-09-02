Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Dr. Cahit Çelik, Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Uzmanları Tuğçe Rodoplu ve Emine Doğrukök, Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ı makamında ziyaret etti.