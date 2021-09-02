Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Habermetre - Haberler | Toplum

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediye Başkanımız İsmail Öntaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Milletçe sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik ve paylaşma duygularının pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurban, Allah'a itaat ve teslimiyet şuuru ile ibadet etmenin ve O'nun rızası uğruna gösterilen fedakarlığın en güzel ifadesidir. Kurban kesimi esnasında vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymasını ve kurallar çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmesini önemle hatırlatıyorum. Normalleşme süreci içerisinde bulunmamıza karşın herkesi tedbirli davranmaya davet ediyorum. Kurban Bayramının başta Nallıhanlı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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