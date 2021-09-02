Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiLatince ismi: Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel Türkçe İsmi: Koca sodaTaksonomik Hiyerarşi: Alem (Regnum): Plantae Bölüm (Divisio): Magnoliophyta Sınıf (Class): Magnoliopsida Takım (Ordo): Caryophyllales Aile (Familia): Chenopodiaceae Vent. .

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiLatince ismi: Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel Türkçe İsmi: Koca sodaTaksonomik Hiyerarşi: Alem (Regnum): Plantae Bölüm (Divisio): Magnoliophyta Sınıf (Class): Magnoliopsida Takım (Ordo): Caryophyllales Aile (Familia): Chenopodiaceae Vent. . Cins (Genus): SalsolaL. Tür (Species): Salsola grandis Freitag, Vural & N. AdıgüzelGenel Özellikler: Koca soda (Salsola grandis)', tek yıllık bir tür olup, (10) 20 - 60 (100) x 7-30 (60) cm, dik, çok sert, (canlı koşulda) grimsi yeşil, biraz parlak, tüysüz, sadece brakteollerin koltukları kısa demetler halinde çok hücreli kıvrılmış tüylüdür. Çiçek/ Meyve dönemi : Haziran - TemmuzHabitatıBeyaz, gri renkte kireçtaşı, beyaz, sarı renkli kum taşı, gri, yeşil renkli kil taşları ile tüfler içeren erozyonlu akıntılar, nispeten tuzlu alanlarDünyadaki yayılışı : Türkiye endemiğiFitocoğrafik durumu : İran-Turan elementiTürkiye'deki yayılışı : Koca soda (Salsola grandis) Türkiye'de, Ankara, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale illerinde 4 noktadan bilinmektedir. Dünya'da başka yayılışı yoktur, Orta Anadolu'da dar yayılıştı bir Türkiye endemiğidir.

Kaynak: Habermetre