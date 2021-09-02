Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Kalkınma Ajansı'nın Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Nallıhan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi" 2020 yılında onaylanarak desteklenmeye...

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiAnkara Kalkınma Ajansı'nın Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Nallıhan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi" 2020 yılında onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi göl kenarı Doğa Kampı alanı olarak düzenlenecek. Belediye Başkanımız İsmail Öntaş yaptığı açıklamada "2021 yılı vizyon projelerimizden Çayırhan İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Üstlenici firma tarafından ilk kazma vuruldu. İnşaat çalışmaları başladı. İpekyolu Doğa Kampı Projemiz İlçemiz ve Çayırhan Mahallemize Hayırlı Olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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