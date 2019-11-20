Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi
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Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi

Nallıhan Belediyesi, üreticilere ücretsiz lavanta fidesi dağıttı.

20.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:36
Nallıhan Belediyesi'nden üreticilere lavanta fidesi

Belediyesi, üreticilere ücretsiz lavanta fidesi dağıttı.

Belediyenin ilçede lavanta yetiştirilmesini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere dağıttığı 150 bin lavanta fidesinin dikimine başlandı.

Çalıcaalan Mahallesi Muhtarı Bahattin Kaymakcı, belediyenin kendilerini yerin ürün yetiştirmeleri için teşvik ettiğini belirterek, "Benim mahallemde çiftçiler 90 bine yakın lavanta fidesi aldı. Bundan böyle lavanta kokulu bal yiyeceğiz. Destek sunan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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