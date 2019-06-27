Nallıhan Belediyesi'nden "sıfır atık" projesi

Nallıhan Belediyesi, ilçenin ve mahallelerin daha temiz olması amacıyla "sıfır atık" projesi kapsamında önemli kavşaklara ve yayaların çok kullandığı yollara konteynerler yerleştirdi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "temizlik imandan gelir" felsefesiyle "sıfır atık" projesi kapsamında ilçenin ve mahallelerin temizliğine önem verdiklerini söyledi.

İlçe merkezinin önemli gördükleri noktaları ile Çayırhan Mahallesi'nin belediye hizmet binasının tam karşısına sıfır atık ayrıştırmalı konteyner yerleştirdiklerini belirten Öntaş, "Başkentin geçmişiyle, tarihiyle önemli bir ilçesiyiz. Bu anlamda ilçenin iyi noktalarda olması yönünde ve mahallelerimizle birlikte güzelleştirmeye önem veriyoruz. Bilindiği gibi, Çayırhan mahallemizin çok önemli ziyaretçileri oluyor. Kayıp Juliopolis Antik Kenti, kuş cenneti ve sahiliyle önemli bir yerleşim birimi." dedi.

Kaynak: AA