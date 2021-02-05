Nallıhan Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Nallıhan Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:15
Nallıhan Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Nallıhan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Nallıhan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Nallıhan için önemli kararların alındığı meclis toplantısında, ilçenin gelişmesi, gelecek kuşaklara yatırım yapılması ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçedeki tarihi eserlere sahip çıkılması gibi konuların yer aldığı 8 madde görüşüldü.

Komisyon üyelerinin belirlendiği, imar planlarının görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı İsmail Öntaş, meclis üyelerine katılımları ve görüşleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Arda Turan Deniz Türüç Hakan Kutlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nallıhan Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:18:58. #1.16#
title