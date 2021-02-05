Nallıhan Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:15
Nallıhan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.
Nallıhan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.
Nallıhan için önemli kararların alındığı meclis toplantısında, ilçenin gelişmesi, gelecek kuşaklara yatırım yapılması ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçedeki tarihi eserlere sahip çıkılması gibi konuların yer aldığı 8 madde görüşüldü.
Komisyon üyelerinin belirlendiği, imar planlarının görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı İsmail Öntaş, meclis üyelerine katılımları ve görüşleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak