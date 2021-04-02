Nallıhan Belediyesi engelli gence akülü araç hediye etti
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Nallıhan Belediyesi engelli gence akülü araç hediye etti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan Belediyesi engelli gence akülü araç hediye etti

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, doğuştan engelli Tunahan Yavuz'a akülü araç hediye etti.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, doğuştan engelli Tunahan Yavuz'a akülü araç hediye etti.

Öntaş, Çayırhan Mahallesi ziyaretinde Yavuz'a hediyesini verdi.

Öntaş, sosyal belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarda bulunduklarını ve toplumun her kesiminden insanları gözetlemeye, kollamaya çalıştıklarını söyledi.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Öntaş, bu konuda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Baba Ruhi Yavuz, Öntaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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