Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı

Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesinde sahilde bulunan parklarda ve kamelyalarda yenileme yapıldı.

05.09.2019 16:00
Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Göl kenarını kamelyalar ile donattı

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesinde sahilde bulunan parklarda ve kamelyalarda yenileme yapıldı.

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, baraj gölü kenarında bulunan bulunan park ve bahçelerdeki çalışmalar kapsamında, parklardaki kamelyalar yenilenerek, eskileriyle değiştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, göl kenarına eğlenmeye, piknik yapmaya gelenlerin, güneşten, yağışlı havadan etkilenmemeleri için şık ve güzel beğeni toplayan kamelyaları, hazırlanan yerlere monte ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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