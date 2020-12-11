Nallıhan Belediyesi 850 fidanı toprakla buluşturdu
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Nallıhan Belediyesi 850 fidanı toprakla buluşturdu

11.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:30
Nallıhan Belediyesi 850 fidanı toprakla buluşturdu

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede yeşillendirme ve fidan dikimine devam ettiklerini bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede yeşillendirme ve fidan dikimine devam ettiklerini bildirdi.

Öntaş, ilçenin iklim yapısına uygun türlerde fidan dikimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Daha yeşil bir Nallıhan ortaya çıkarmak üzere park bahçe oluşumlarına ağırlık verdiklerine değinen Öntaş, "Yaptığımız çalışmalarda şimdiye kadar ladin, sedir ve mazı türünden 850 fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Fidan sayımız her geçen gün artarak sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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