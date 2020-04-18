Nallıhan Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarışması düzenledi Ankara'da, Nallıhan Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenledi.

Ankara'da, Nallıhan Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte yaşatalım" sloganıyla başlatılan yarışmada, çocukların 23 Nisan duygularını, resim, şiir ve şarkılarla anlatarak belediyeye göndermeleri istendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Öntaş, çocukları motive etmek üzere böylesi bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Okulların kapanmasının ardından çocukların evde kaldıklarını aktaran Öntaş, "Çocukları biraz olsun şenlendirmek ve eğlendirmek istedik ve içlerindeki 23 Nisan sevincini şiir ve resme dökmelerini istedik. Bunun sonucunda, dereceye giren öğrencilere çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. Onları sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öntaş, gönderilen şiir ve resimlerin belediyenin sosyal hesaplarından yayımlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA