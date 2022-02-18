Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

Öntaş, Güngör ile ilk olarak AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ı, TBMM'deki odasında ziyaret ederek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çam, Öntaş ve Güngör, daha sonra Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Öntaş ve Güngör, yapılacak yatırımlar hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgilendirmede bulundu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

İsmail Öntaş, Hisarcık, AK Parti, Nallıhan, Güncel, Haberler

title