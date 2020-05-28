Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'den öğretmenine ziyaret Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi emekli öğretmeni Tevfik Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi emekli öğretmeni Tevfik Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Selvi ziyaretinde ilçede öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olan Kaya'nın elini öptü, bayramını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı itibarıyla evinden çıkadığını belirtti.

Öğrencisinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaya, "Allah'a şükür bir sıkıntım yok. Bu tür ziyaretler bizleri zinde ve dinç tutuyor. Selvi'nin ziyareti bana çok büyük bir moral oldu." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Selvi de değerli öğretmenini bayramını kutlamak için ziyaret ettiğini belirterek, kendisiyle sohbet etmekten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA