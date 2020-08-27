Nallıhan-Ankara karayolunda kaza: 2 yaralı
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Nallıhan-Ankara karayolunda kaza: 2 yaralı

Nallıhan-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nallıhan-Ankara karayolunda kaza: 2 yaralı
27.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:22

Nallıhan-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.30 sıralarında Ankara-Nallıhan karayolu Solta Boğazı mevkiinde meydana geldi. 06 MAH 89 plakalı otomobil, yol çalışmasında kullanılan mıcıra kapıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan araç karşı şeride geçerek tarlaya uçtu. Kazada kullanılmaz hale gelen aracın içinde bulunan 2 yaralı itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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