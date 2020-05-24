Nallıhan'a ekinleri soğuk vurdu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan soğuk hava ekinlere zarar verdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan soğuk hava ekinlere zarar verdi.

Nallıhan'ın kabaca mahallesi gibi birçok mahallesinde ekilen ekinlerin yandığını söyleyen çiftçiler yardım istedi. Kabaca Mahallesi'nde ekinlerini soğuk havanın yaktığını belirten İlyas Tunar, "Bu sene mayıs ayında birçok yüksek kesime kar yağdığından dolayı soğuğu bize vurdu ve ekinlerimiz yandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA