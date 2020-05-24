Nallıhan'a ekinleri soğuk vurdu
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Nallıhan'a ekinleri soğuk vurdu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan soğuk hava ekinlere zarar verdi.

Nallıhan'a ekinleri soğuk vurdu
24.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:58

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan soğuk hava ekinlere zarar verdi.

Nallıhan'ın kabaca mahallesi gibi birçok mahallesinde ekilen ekinlerin yandığını söyleyen çiftçiler yardım istedi. Kabaca Mahallesi'nde ekinlerini soğuk havanın yaktığını belirten İlyas Tunar, "Bu sene mayıs ayında birçok yüksek kesime kar yağdığından dolayı soğuğu bize vurdu ve ekinlerimiz yandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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