Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi!
Sosyal medya fenomenlerinin müzik listelerini alt üst ettiği şu günlerde Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi
Milyonların takip ettiği instagram fenomeni Ömer Başdoğan (Nalet Bebe) "Yanarsın ve Kanarsın" video klibiyle Netd'de…
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Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan ve başrolünde& ;Ömer Başdoğan'ın yer aldığı "Şahane Hayaller" isimli sinema filminin müziği olan şarkının klibi ise renkli öğelerden oluşuyor. Gazino sahnesinde çekilen klipte Nalet Bebe'nin renkli ceketi çok konuşulacak gibi gözüküyor.
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