Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi!
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Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi!

Sosyal medya fenomenlerinin müzik listelerini alt üst ettiği şu günlerde Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi

01.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:41
Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi!

Milyonların takip ettiği instagram fenomeni Ömer Başdoğan (Nalet Bebe) "Yanarsın ve Kanarsın" klibiyle Netd'de…

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Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan ve başrolünde& ;Ömer Başdoğan'ın yer aldığı "Şahane Hayaller" isimli sinema filminin müziği olan şarkının klibi ise renkli öğelerden oluşuyor. Gazino sahnesinde çekilen klipte Nalet Bebe'nin renkli ceketi çok konuşulacak gibi gözüküyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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