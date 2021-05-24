Naldöken yolu bakıma alındı
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Naldöken yolu bakıma alındı

Naldöken yolu bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu bakıma aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu bakıma aldı. Bozulan bölümler yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli ilçesi Kargın Mahallesi'nde bulunan ve 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken yolunda deforme olan bölgeleri yeniliyor. Bozuk bölümler iş makinaları ile söküldükten sonra dolgu malzemesi serilerek, sıkıştırıyor. Şarampol genişletme çalışmaları da yapılan yol, çalışmaların hemen ardından asfaltlanacak. - ANTALYA

Naldöken yolu bakıma alındı
Naldöken yolu bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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